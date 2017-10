Marvel vs. Capcom: Infinite - Test: Ist der Hype gerechtfertigt?

Seit letzter Woche ist Marvel vs. Capcom: Infinite für PlayStation 4, Xbox One und Steam erhältlich. Wieder einmal dürft ihr Teams aus Charakteren von Marvel und Capcom bilden und euch in effektstarke Kämpfe stürzen. Erstmals hat Capcom einen vollwertigen Story Mode für das Crossover entwickelt, in dem ihr die Geschichte hinter dem Aufeinandertreffen der beiden Universen erfahrt. Neben Ultron Sigma bekommt ihr es auch mit weiteren Schurken zu tun, wie Thanos und Jedah aus Darkstalkers. Ob ihr das Prügelspiel bedenkenlos kaufen könnt, lest ihr in unserem Test.

Infos zu Marvel vs. Capcom: Infinite