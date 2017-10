Marvel vs. Capcom: Infinite - Monster Hunter als neuer Kämpfer im Trailer

Marvel vs. Capcom: Infinite erhält auch nach dem Release noch neue Charaktere. Monster Hunter wird der erste Kämpfer, der zum Download via Charakter-Pass bereitsteht.

Das Beat'em-up Marvel vs. Capcom: Infinite erhält ab sofort in regelmäßigen Abständen neue Kämpfer. Kürzlich ist ein Monster Hunter aus Val Habar, der nomadischen Wüstenstadt eingetroffen. Bekanntermaßen sind die Monster Hunter Meister im Kampf, insbesondere wenn es um große Brocken geht. Sie verwenden eigens angefertigte Waffen, die aus der Beute besiegter Monster erstellt werden. Darunter fallen in diesem Fall ein Großschwert, zwei Einhandschwerter und ein Bogen.

Capcom gibt an, dass die legendären Jäger im Normalfall über einen individuellen Namen verfügen, allerdings wird dieser legendäre Jäger in dem Fall als "Monster Hunter" betitelt. Als besondere Fähigkeit benutzt sie eine Kombination all ihrer Waffen, was ihr differenzierte Kampftaktiken verleiht.

Ihr könnt den Charakter-Pass jetzt käuflich erwerben, um alle kommenden DLC-Kämpfer zu erhalten. Den Anfang macht Monster Hunter, es folgen Black Panther, Sigma, Winter Soldier, Venom und Black Widow, die allesamt im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Der Gameplay-Trailer zu Monster Hunter bietet einen Ersteindruck, wir haben ihn unterhalb der News für euch eingebunden!

