Marvel vs. Capcom: Infinite - Capcom warnt vor Savegame-Bug auf der Xbox One

Mehr als zwei Monate nach Release von Marvel vs. Capcom: Infinite schlägt Capcom wegen eines Savegame-Bugs Alarm. Potentiell betroffen sind Nutzer der Retail-Version für Xbox One.

Ungewollt den Spielstand zu verlieren, ist eine mehr als ärgerliche Angelegenheit. Genau das könnte euch in Marvel vs. Capcom: Infinite passieren, in einem Blogpost warnt Capcom vor einem Bug, der auf der Xbox One auftreten soll. Betroffen ist ausschließlich die Retail-Version, die Download-Fassung und die restlichen Plattformen sind nicht davon betroffen. Der Bug tritt nach Installation des Content-Updates vom 5. Dezember auf und kann wegen seiner Natur zur Zeit nicht gepatcht werden. Dafür hat Capcom eine Anleitung bereit gestellt, wie der Bug ausgelöst wird und wie ihr eine Korrumpierung eures Spielstands verhindert.

So wird der Savegame-Bug auf der Xbox One ausgelöst:

Sofern ihr das Spiel sowie das Content-Update vom 5. Dezember installiert habt und euren Spielstand speichert, ist er an diese Version des Spiels gebunden. Wenn ihr anschließend das Spiel von eurer Festplatte entfernt und erneut von der Disc installiert, aber nicht auf die aktuelle Fassung von Marvel vs. Capcom: Infinite updatet, ist euer Savegame mit dem Spiel inkompatibel und wird überschrieben, wenn ihr einen neuen Speicherstand anlegt. Dies solltet ihr tunlichst verhindern, indem ihr sicherstellt, dass ihr die aktuellste Version des Beat'em-Ups installiert habt, bevor ihr mit dem Spiel startet.

