Marvel vs. Capcom: Infinite - Black Panther und Sigma im Trailer vorgestellt

Die Mannen von Capcom veröffentlichen in Kürze zwei weitere DLC-Charaktere. Ihr dürft euch in Marvel vs. Capcom: Infinite demnach bald mit Black Panther und Sigma bekämpfen.

Erst kürzlich haben wir uns den neuen Prügelspaß aus dem Hause Capcom angesehen, denn mit Marvel vs. Capcom: Infinite haben die Schöpfer der Street Figher-Serie einen neuen Beat'em-up-Ableger veröffentlicht, den sich viele Fans der Reihe gewünscht haben. Falls ihr noch nicht wisst, ob ihr für einen Kauf entscheiden sollt, hilft euch möglicherweise unser Test ein Stück weiter:

Bereits vor einiger Zeit wurde angekündigt, dass mehrere Charaktere über einen Charakter-Pass integriert werden. Mit diesem Pass werdet ihr alle zukünftigen Kämpfer spielen können. Jetzt gibt es sogar schon neue Kämpfer, die von den Entwicklern vorgestellt wurden.

Black Panther und Sigma

Auf der einen Seite bekommen wir einen Ersteindruck von Black Panther serviert, der katzenartig in den Ring steigt und mit schnellen Kombos viel Schaden austeilt. Er kann mit einer besonderen Fähigkeit sogar an imaginären Wänden empor steigen.

Der andere Kämpfer heißt Sigma. Er ist ein wenig langsamer in seiner Kampfkunst. Sein Schwertstil reiht ihn in die Kämpferriege neben Zero und Thanos ein. Er verfügt über nützliche taktische Fähigkeiten, die ihn beispielsweise hinter einen Gegner teleportieren. Die DLC-Charaktere haben sogar ein Release-Datum erhalten. Sie werden ab dem 17. Oktober 2017 zum Kampf bereitstehen. Wer einen Blick auf einen weiteren DLC-Kämpfer werfen möchte, der hat bereits die Möglichkeit mit Monster Hunter in den Ring zu steigen.

