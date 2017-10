Mario + Rabbids Kingdom Battle - Release-Termine für DLCs bekannt

Alle Freunde von Mario + Rabbids Kingdom Battle dürfen sich bald über neue Inhalte freuen. Nintendo hat kürzlich den Termin für die Veröffentlichung der zwei weiteren DLCs bekanntgegeben.

Ubisoft hat vor einiger Zeit einen Season Pass zu Mario + Rabbids Kingdom Battle angekündigt. Hier entnahmen wir bereits der Ankündigung, dass es weitere DLC-Pakete geben würde.

Das Paket mit den Steampunk-Waffen konnten die Spieler bereits zum Spiel-Release auspacken. Doch was ist eig. mit den anderen beiden Paketen? Ubisoft gab bisher an, dass neue Challenges im Herbst und eine Story-Kampagne im Jahr 2018 erscheinen würden.

Doch nun ist das genaue Release-Datum bekanntgegeben worden. Die Kollegen von GoNintendo geben an, dass das DLC-Paket 1 mit den Challenges und Co-op-Karten am 17. Oktober 2017 veröffentlicht wird. Das DLC-Paket 2 mit der Story-Kampagne soll am 16. Januar 2018 erscheinen. Diese Info soll von Nintendo bestätigt worden sein. Demnach könnt ihr euch bereits am morgigen Tage über neue Inhalte freuen.

