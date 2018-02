Mario Kart Tour - Neues Mario Kart für mobile Endgeräte angekündigt

Nintendo hat jüngst ein weiteres Franchise für die mobile Sparte angekündigt. Und dabei handelt es sich um den allseits beliebten Titel Mario Kart, was bei vielen Spielern auf positives Feedback stoßen könnte. Die neue App für iOS und Android lautet Mario Kart Tour!

Zum Release gibt es ebenfalls erste Hinweise. So soll die Veröffentlichung bereits im nächsten Fiskaljahr vollzogen werden. Das bedeutet, der Mobile-Titel wird zwischen April 2018 und Ende März 2019 erscheinen. Das Spiel "befindet sich derzeit in Entwicklung".

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z