Das Rennspiel Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch wird keine neuen Strecken bieten, wie zuvor von Insidern berichtet wurde. So sagte Nintendo nun offiziell, dass die angeblichen neuen Inhalte nur ein Hoax sind und es zum Release-Termin des Titels die 48 Rennstrecken aus der Wii U-Fassung geben wird, aber nicht noch 16 zusätzliche.

Jetzt abstimmen: Kauft ihr die Nintendo Switch?

Ein Gerücht machte vor wenigen Tagen die Runde, nachdem eine bekannte Nintendo-Insiderin ankündigte, dass Mario Kart 8 Deluxe zum Release für die kommende Videospiel-Konsole Nintendo Switch noch 16 neue Strecken bekommen wird.

Ob Nintendo letztendlich an neuen Strecken für Mario Kart 8 Deluxe arbeitet, ist hingegen unbekannt. Der Entwickler und Publisher dementierte lediglich, dass es die neuen Inhalte zum Veröffentlichungstermin geben wird. Auf der Wii U erschienen nach Release 16 Pisten als kostenpflichtiger DLC.

Mit der Nintendo Switch startet der japanische Videospiel-Gigant Nintendo im März 2017 in die neue Konsolen-Generation. Sie kann als Heimkonsole am Fernseher genutzt werden, aber auch als Handheld mit einigen Stunden Akku-Laufzeit. Mehr Details zum neuen Gerät findet ihr bei uns im ultimativen Überblick:

Die Nintendo Switch wurde von Nintendo nun ausführlich vorgestellt. Jetzt die alles entscheidende Umfrage: Werdet ihr euch die Konsole kaufen?

Soll noch einer sagen, Nintendo hätte in Deutschland keinen Erfolg. In diesem Monat bekam Mario Kart 8 den BIU Sales Award in Platin für 200.000 verkaufte Einheiten in Deutschland.