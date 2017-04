Mario Kart 8 - So lang hält der Akku unterwegs auf der Switch

Mit Mario Kart 8 Deluxe bekommt ihr die Möglichkeit, zukünftg spannende Rennen gegen eure Freunde auch unterwegs auf der Switch zu zocken. Doch wie lange wird der Spielspaß mit einer Akkuladung anhalten?

Die Hybrid-Konsole Switch von Nintendo ist erst wenige Wochen auf dem Markt, weshalb bisher auch erst ein übersichtliches Spieleangebot zu erhalten ist. Spannend für die Besitzer der Konsole (und alle die es noch werden wollen): wie lange wird sich der Akku im portablem Modus bei verschiedenen Spielen halten?

Zum Vergleich: bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild geben die Entwickler eine Laufzeit von circa 3 Stunden an. Leichte Schwankungen ergeben sich durch eine veränderte Bildschirmhelligkeit oder Bluetooth-Funktionen. Bei Mario Kart 8 Deluxe soll es ähnlich sein.

Die oben genannten Schwankungen treten natürlich auch bei dem neuen Mario Kart auf. Spielt ihr unterwegs gegen eure Freunde via Bluetooth oder der drahtlosen Verbindungen via WiFi, verringert sich die Laufzeit des Akkus allerdings ebenfalls.

Mario Kart 8 Deluxe erscheint voraussichtlich am 28. April 2017 für die Nintendo Switch.

