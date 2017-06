Mario Kart 8 Deluxe - Update entfernt obszöne Siegerpose

Das kürzlich erschienene Update zu Mario Kart 8 Deluxe optimierte nicht nur das Spiel an sich, sondern entfernte auch eine obszöne Geste aus dem Spiel. Offenbar war sich Nintendo zuvor nicht über die entsprechende Bedeutung in anderen Kulturkreisen im Klaren gewesen.

Vor Kurzem veröffentlichte Nintendo das erste Update zu Mario Kart 8 Deluxe. Wer sich die Patchnotes ansieht, sollte zunächst nichts Außergewöhnliches entdecken, scheinen doch auf den ersten Blick nur einige normale Verbesserungen und Fehlerkorrekturen vorgenommen worden zu sein. Unter anderem steht dort zwar, dass die Animationen des Inkling-Mädchens verändert wurden, Details werden aber nicht genannt und so klingt das Ganze erst einmal recht unspektakulär.

Bedeutung der fraglichen Geste war Nintendo wohl nicht bekannt

NeoGAF-User Neiteio fiel allerdings auf, dass Nintendo durch das Update eine ganz bestimmte Geste aus dem Spiel genommen hat - und das wohl aus gutem Grund. Entfernt wurde nämlich die Jubelgeste des Inkling-Mädchens, das sich im Original auf den Oberarm schlägt, jetzt allerdings diesen nur noch in die Luft streckt. Was in Japan eine simpler Ausdruck der Freude ist, hat in anderen Kulturen (beispielsweise in Italien) eine deutlich obszönere Bedeutung, kann beispielsweise als "Fick dich!" oder "Leck mich!" interpretiert werden.

Nintendo ist stets darum bemüht, familienfreundlich aufzutreten und entfernte die Geste vermutlich aus diesem Grund, bevor sich ein Spieler beleidigt fühlen konnte. Unterhalb dieser Meinung seht ihr den Vorher-Nachher-Vergleich. Ob die Korrektur wirklich nötig war oder als übertrieben anzusehen ist, überlassen wir eurer Einschätzung.

Vorher:

Nachher:

Seitenauswahl

Infos zu Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe - So lang hält der Akku unterwegs auf der Switch Mit Mario Kart 8 Deluxe bekommt ihr die Möglichkeit, zukünftg spannende Rennen gegen eure Freunde auch unterwegs auf der Switch zu zocken. Doch wie lange wird der Spielspaß mit einer ...