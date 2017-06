Mario Kart 8 Deluxe - Turbostart in den USA bricht Rekorde

Der neueste Funracer aus dem Hause Nintendo gilt nicht nur als der bisher beste Teil der Reihe, sondern entwickelt sich auch zu einem richtigen Verkaufsschlager. In den USA konnte man nun sogar einen Rekord brechen.

Kaum ein Spiel hat so ein großes Potenzial Freundschaften zu zerstören, wie Mario Kart 8 Deluxe. Dennoch - oder vielleicht gerade deswegen - ist das Spiel zum Launch am vergangen Freitag, dem 28. April, nur so bei den Händlern aus den Regalen geflogen. Das geschah so schnell, dass man damit bisherige Mario-Kart-Rekorde gebrochen hat.

In einer Pressemitteilung spricht Nintendo von insgesamt 459.000 Einheiten, die am ersten Tag verkauft werden konnten. Bei diesen Zahlen sind digitale und physikalische Verkäufe zusammengefasst. Damit konnte Mario Kart 8 Deluxe den schnellsten Verkaufsstart der Mario-Kart-Reihe hinlegen.

Bisher gehörte dieser Rekord Mario Kart Wii, welches bei seinem Start im Jahr 2008 immerhin 433.900 Mal über die Ladentheke wanderte.

In der gleichen Pressemitteilung erwähnt Nintendo auch, dass fast jeder zweite Switch-Besitzer zugegriffen hat. Die Attachrate für das Spiel liegt bei stolzen 45 Prozent. Das ist zwar kein Vergleich zu Zelda, bei dem sich das Spiel zum Start häufiger als die Konsole verkauft hatte. Aber für genug Konkurrenz im Online-Wettstreit dürfte mit solch blendenden Verkaufszahlen gesorgt sein.

Und auch außerhalb der USA sind die Anzeichen auf einen großen Erfolg sehr deutlich. In Großbritannien konnte sich Mario Kart 8 Deluxe direkt an die Spitze der wöchentlich ermittelten Verkaufscharts setzen. Das ist das erste Mal seit 2011 und Pokémon Weiß (DS), dass ein Nintendo-Titel die von der GfK zusammengestellte Rangliste anführt.

