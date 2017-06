Mario Kart 8 Deluxe - Fehler bei der Datenübertragung - Server down, was tun?

Bei Mario Kart 8 Deluxe gibt es manchmal Fehler bei der Datenübertragung. Wieso der Fehler auf der Nintendo Switch so oft angezeigt wird und welche Lösungen es für den Bug gibt, erklären wir euch in dieser News zum Rennspiel.

Fehler bei der Datenübertragung – diese Nachricht ist besonders ärgerlich, wenn Mario Kart 8 Deluxe gerade gestartet wurde und nicht weitergespielt werden kann. Der Fehler tritt sehr oft auf und kann leider nicht umgangen oder vermieden werden. Ein funktionierendes Workaround gibt es dafür ebenfalls nicht.

Mario Kart 8 Deluxe – Fehler bei der Datenübertragung

Die Nachricht „Fehler bei der Datenübertragung“ kann in Mario Kart 8 Deluxe immer dann auf der Nintendo Switch angezeigt werden, wenn entweder die eigene Konsole die Verbindung zum Internet oder mit den Mitspielern verloren hat, oder die Spielerlobby geschlossen wurde.

Da es in Mario Kart 8 Deluxe keine Server gibt und so keine Server down sein können, ist man als Online-Spieler darauf angewiesen, dass der Host einer Lobby im Rennen bleibt. Sobald er das Spiel verlässt oder seine Verbindung unterbrochen wird, erhalten alle Spieler die Fehlermeldung.

Nintendo hat bislang keine Funktion eingebaut, um entweder auf dedizierten Servern spielen zu können oder die Online-Lobby automatisch auf andere Mitspieler zu übertragen. Somit wird uns die Fehlermeldung „Fehler bei der Datenübertragung“ wohl noch eine Zeit lang in Mario Kart 8 Deluxe begleiten.

