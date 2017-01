Mafu**you - YouTube-Trends: Unsere Messer sind gewetzt

Kaum sind wir aus der Winterpause zurück, müssen wir uns bei Mafu**You mal wieder mit einem seltsamen YouTube-Trend herumschlagen. Diesmal dreht sich alles um einen Bunsenbrenner, ein Messer und sehr repetitiven Content.

Mafu**You ist zurück und damit ist auch am heutigen Montag für den wöchentlichen Aufreger gesorgt. Heute geht es - ihr ahnt es vermutlich schon - mal wieder um einen YouTube-Trend, dessen Sinn und Beliebtheit uns irgendwie nicht in den Kopf will.

Alles fing eigentlich ganz harmlos und tatsächlich ziemlich cool mit einem Video von MrGear an. Der YouTuber erhitzte in diesem ein Messer mit einem Bunsenbrenner und zerteilte mit dem glühenden Metall dann verschiedene Gegenstände wie beispielsweise ein Stück Seife oder eine volle Cola-Flasche.

Butter zerteilen? Jetzt wird es aber gewagt!

Was in Amerika für Aufsehen und nette Werbeeinnahmen sorgt, muss doch auch in Deutschland funktionieren, dachte sich wohl der eine oder andere Content Creator hierzulande und begann den Inhalt nachzustellen, beispielsweise mit Butter. Das Ganze wurde zum Trend - trotz fehlendem neuen Input und der Wiederholung der immergleichen Idee.

Die User sind begeistert, die Klickzahlen gehen durch die Decke. Doch... warum? Genau diese Frage stellt sich unser irritierter Moderator Dennis im Video und legt mitsamt Messerkünstler Ben gleich einmal selbst Hand an - allerdings in abgespeckter Form, wie das ja in YouTube-Deutschland mittlerweile üblich ist. Was sagt ihr zum neuen Trend? Gefällt euch der Content oder seid ihr genauso verständnislos wie wir?

