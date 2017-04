Mafu**You - YouTube-Kommentare aus der Hölle

In der aktuellen Ausgabe von Mafu**You spricht Dennis über die teilweise so gar nicht zielführende Kommentar-Kultur auf YouTube. Außerdem sagt euch unser Moderator, welche Verbesserungen er sich wünscht.

Feiertage gibt es nicht im PlayNation TV-Universum und so präsentieren wir euch auch an diesem Montag wieder eine aktuelle Folge unseres liebsten Aufrege-Formats Mafu**You. Heute geht es um die Kommentare auf YouTube, die Himmel und Hölle zugleich sein können.

Kommentare sind eine tolle Möglichkeit, um nicht nur mit anderen Zuschauern in Kontakt zu treten, sondern auch den jeweiligen Videoproduzenten mitzuteilen, wie der Content gefällt und was vielleicht noch verbessert werden könnte. Und doch werden sie immer wieder missbraucht, um einfach mal Dampf abzulassen, zu pöbeln, zu beleidigen oder zu trollen – die scheinbare Anonymität innerhalb des World Wide Webs macht es möglich.

Aber es muss noch nicht einmal zu diesen Extremen kommen, um nervig zu werden, denn selbst immer wieder gestellte Fragen, die bereits im Video beantwortet wurden oder in die Welt gesetzte Gerüchte sind manchmal doch recht anstrengend und können die Emotionen auch auf der anderen Seite des Bildschirms hochkochen lassen.

Im Video erklärt euch Dennis seine Sicht der Dinge und hofft, die Kommentar-Kultur auf YouTube damit im Sinne eines entspannteren und produktiveren Miteinanders zu verbessern.

In der heutigen Ausgabe von Mafu**You geht es mal wieder etwas ernster zu, denn wir wollen mit euch über etwas sprechen, was das Produzieren von Videos für YouTube immer öfter einfach nur ...

