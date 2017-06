Mafu**You - Wie wünschenswert sind Leaks?

In der heutigen Ausgabe von Mafu**You sprechen wir über die sogenannten Leaks, durch die immer wieder schon lange vor Veröffentlichung Informationen über Spiele und Co. ans Licht kommen. Welche Vor- und Nachteile unser Moderator an den vorweggenommenen Überraschungen sieht, erfahrt ihr im Video.

Es ist Montag und dementsprechend natürlich mal wieder Zeit für unser Klartext-Format Mafu**You. Heute ist unser Moderator Dennis allerdings nicht besonders aufgebracht, sondern stattdessen eher etwas nachdenklich. In der aktuellen Folge soll es nämlich um die sogenannten Leaks gehen, also Informationen über beispielsweise ein Spiel, die ohne Kontrolle durch den Entwickler oder Publisher an die Öffentlichkeit geraten.

So kam es in der Vergangenheit bereits vor, dass schon Monate vor Release Teile der Story oder auch ganze Konzepte bekannt wurden und der Spielspaß dadurch für viele Spieler deutlich beeinträchtigt wurde. Außerdem ist nicht jeder Leak auch tatsächlich wahr und so kann eine Falschmeldung für eine Spieleredaktion schon mal unangenehm werden.

Sind Leaks wünschenswert?

Welche Vor- und Nachteile es von Spieler- oder Unternehmensseite aus sonst noch gibt, erklärt euch Dennis in der aktuellen Folge:

