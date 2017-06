Mafu**You - Wenn die Nerven beim Zocken blankliegen

Wer mit besonders viel Leidenschaft zockt, gerät schon mal in eine emotionale Ausnahmesituation. Genau über diese Wutanfälle und Ausraster reden wir heute bei Mafu**You und haben zudem einige lustige Beispielvideos für euch mit dabei.

Es ist Montag und damit mal wieder an der Zeit, dass unser Dennis all seinen Emotionen freien Lauf lassen kann: natürlich themengebunden in unserem Aufrege-Format Mafu**You.

Heute geht es um die Leidenschaft, die euch auf diese Seite gebracht hat, nämlich das Gaming: Ein Hobby, das weltweit Communitys und Freundschaften entstehen lässt und uns immer wieder viele Stunden voller Spaß beschert. Klar ist aber in dem Zusammenhang auch, dass wer mit Herzblut und Leidenschaft bei der Sache ist, sich auch schnell mal mächtig aufregen kann. Und genau darüber reden wir heute.

Wenn Videospiele richtig sauer machen

Habt auch ihr den einen Freund, der euch in eurem Lieblingsspiel jedes Mal schlägt und dann noch ein schlechter Gewinner ist? Auch eine übermächtige KI und Online-Gegner sind für manch einen temperamentvollen Spieler oft Grund zur Aufregung – was immer wieder für den einen oder anderen lustigen Clip im Internet sorgt. Wir haben in der aktuellen Folge davon gleich einige für euch parat und sprechen zudem über unsere eigenen Erfahrungen.

