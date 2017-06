Mafu**You - Was wurde aus den guten Koop-Spielen?

In der heutigen Ausgabe von Mafu**You sprechen wir über kooperative Spiele oder genauer gesagt darüber, wie wenig richtige Koop-Games es eigentlich noch gibt. Und dabei haben diese doch oft so viel mehr zu bieten als der durchschnittliche Multiplayer-Titel. Im Video machen wir unserem Unmut ordentlich Luft und sagen euch, warum wir hier eine ganz große Marktlücke sehen.

Es ist Montag und dementsprechend mal wieder Zeit für eine weitere Ausgabe von Mafu**You. So ganz alltäglich ist die heutige Folge aber nicht, denn ausnahmsweise übernehmen heute Patrik und Ben das Format. Ob sie wohl auch so schön ärgerlich gucken können wie sonst unser Dennis?

Grund dazu haben sie allemal, denn in letzter Zeit ist ihnen immer mehr aufgefallen, wie wenig kooperative Spiele es eigentlich noch gibt. Gemeint sind dabei nicht Titel, die man mit mehreren spielen kann, also keine regulären Multiplayer oder gar MMOs an sich, sondern Games, die darauf ausgelegt sind, dass die Spieler vor dem Bildschirm zusammenarbeiten und kooperieren, um im Spiel voranzukommen.

Gebt uns unsere Koop-Games zurück!

Wir wünschen uns mehr Kooperation, mehr Angewiesenheit auf den Mitspieler und mehr Verbundenheit beim Spielen und sagen euch im Video, warum bloße Multiplayer uns einfach nicht mehr zufriedenstellen können.

