Mafu**You - Neues System lässt Werbeeinnahmen einbrechen

In der heutigen Ausgabe von Mafu**You sprechen wir über das relativ neu eingeführte YouTube-System. Die Unterteilung zwischen werbefreundlichen und werbeunfreundlichen Videos lässt nämlich die Werbeeinnahmen vieler YouTuber in den Keller sinken.

Feiertage gibt es im PlayNation TV-Universum nicht und so präsentieren wir euch auch heute selbstverständlich eine neue Ausgabe von Mafu**You. Heute geht es mal wieder um YouTube, denn die Videoplattform hört einfach nicht auf, ihren Nutzern Probleme zu bereiten.

Das YouTube-Problem

Auslöser war ein Post von MrTrashpack, der in einem Bild zeigte, dass er durch ein Video – trotz über einer Million Aufrufe – nur 130 Euro Werbeeinnahmen generieren konnte. Doch warum? Das Problem ist die neue Unterteilung zwischen Videos, die werbefreundlich und werbeunfreundlich sind. Nach speziellen Kriterien wird dabei die Werbung zugeteilt und so kann jemand, der beispielsweise „Call of Duty“ im Titel stehen hat, schon einmal als Resteverwertung für übriggebliebene Werbung dienen – oder sogar gar keine Werbung schalten dürfen.

Aber was ist eigentlich werbefreundlich? Das System ist undurchsichtig und könnte besonders kleine YouTuber in den Ruin treiben. Dennis und Ben machen sich Luft:

