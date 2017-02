Mafu**you - Der Hype-Wahnsinn um 3D, Curved TV und Co.

In der heutigen Mafu**You-Folge dreht sich alles um verschiedene Techniktrends, für die wir ohne nennenswerten Mehrwert ziemlich tief in die Tasche greifen müssten. Ob nun 3D, Curved TV, 4K-Monitore oder zuletzt auch Virtual Reality: Wir sagen euch, welche Konzepte uns bisher überzeugt haben und über welche Trends wir den Kopf schütteln.

Es ist Montag und damit mal wieder Zeit, sich im Rahmen von Mafu**You kräftig aufzuregen. Heute hat sich Dennis Ben als tatkräftige Unterstützung eingeladen und die beiden sprechen über den Technikwahnsinn, der uns zwar immer auf den neuesten Stand bringen sollte, oft aber mehr schlecht als recht funktioniert und trotzdem jede Menge Geld kostet.

Spieglein, Spieglein an der Wand - was ist der neueste Hype im Gaming-Land?

Bevor Virtual Reality das ganz große Ding wurde, sollten 3D-Filme uns mehr denn je in die Filmwelten hineinziehen. Doch irgendwie haperte es immer wieder bei der Umsetzung und die Filme wurden oft nicht etwa besser, sondern einfach nur teurer – ein Unding, finden unsere Moderatoren.

Auch Curved TVs wurden uns eine Zeitlang als die aufregendste Neuheit am Elektronikhimmel angepriesen – bis sich herausstellte, dass die Allgemeinheit irgendwie nicht so richtig interessiert war und die Geräte langsam aber sicher wieder in Vergessenheit gerieten.

Und was ist eigentlich mit 4K-Monitoren: Sind sie wirklich so gut und brauchen wir sie so dringend wie unser heftig pochendes Gamer-Herz uns weismachen will? Das und mehr – in der heutigen Ausgabe von Mafu**You.

