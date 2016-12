Auch in der heutigen Folge von MAFU**YOU regen wir uns mal wieder über YouTube auf: Diesmal ist allerdings die Plattform selbst das Problem, die Zuschauern und Videoproduzenten zugleich das Leben schwer macht. Viele sprechen derzeit darüber, aber es war Pewdiepie, der dem Thema durch einen kleinen Trick besonders viel mediale Aufmerksamkeit verschaffte.

Es ist Montag und damit Zeit, im Rahmen der wöchentlichen MAFU**YOU-Folge Dampf abzulassen. Anlass für unser heutiges Unverständnis ist – wer hätte es gedacht – mal wieder YouTube. Diesmal ärgert sich Dennis aber nicht über nackte Haut im Auftrag des Klick- und Aufmerksamkeitgenerierens, sondern über die Plattform selbst. Und damit ist er nicht alleine, denn YouTuber Pewdiepie griff nun zu drastischen Mitteln, um auf das bestehende Problem aufmerksam zu machen.

Pewdiepie ist mit mittlerweile mehr als 50 Millionen Abonennten wohl einer der einflussreichsten Videoproduzenten auf YouTube. Wenn er redet, hören ihm nicht nur seine Fans zu, auch die Verantwortlichen der Videoplattform geraten unter Druck. Um der Thematisierung des Problems zusätzliche mediale Aufmerksamkeit zu sichern, kündigte Felix schließlich die Löschung seines Kanals an. Ein kleiner Trick mit großer Wirkung.

Doppelt abonnieren?

Doch worüber regen sich denn jetzt derzeit eigentlich alle auf? YouTube hat ein wenig an der Technik hinter der Plattform gefeilt, was unter anderem dazu führt, dass ihr über Videos abonnierter Kanäle nicht mehr automatisch informiert werdet. Dingelingeling: „Schöner die Glocken nie klingen!“ heißt es wohl zukünftig am Ende eines Videos statt „Liken, favorisieren, abonnieren!“

Auch die Startseite ist nicht mehr das, was sie mal war – denn dort findet ihr nicht mehr neuen Content eurer Lieblings-YouTuber, sondern Videos, die euch potentiell, eventuell und ganz vielleicht ein wenig gefallen könnten.

Wie einst unsere Oma sagen auch wir: „Früher war alles besser!“ und wünschen uns das alte System zurück! Was meint ihr: Tatsächliche Verschlechterung oder eingeredetes Problem ein paar unflexibler Nörgler?

Noch nicht genug aufgeregt? Dann findet ihr hier noch mehr Stoff, um eure Nerven zu testen:

Seitenauswahl

Infos zu Mafu**you

Mafu**you - Herrlich bekloppte YouTube-Trends In der heutigen Folge von MAFU**YOU nehmen wir uns die YouTube-Trends vor. Neben innovativen Ideen finden wir hier auch immer mehr Pranks und Challenges: Die Klicks boomen, aber unser ...