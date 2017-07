Mafia 3 - Sign of the Times-DLC bringt mysteriösen Kult

Schon bald erscheint mit Mafia 3: Sign of the Times der letzte DLC des Action-Titels. Wir haben alle Informationen rund um den mysteriösen Kult, der Protagonist Lincoln an seine Grenzen bringt, für euch zusammengefasst.

Per Pressemitteilung erreichten uns heute neue Details zu Mafia 3: Sign of the Times, dem neuesten DLC des Action-Titels. Dieser erscheint bereits am 25. Juli 2017, lange müsst ihr euch also nicht mehr gedulden, bis euch der frische Wind von 2K Games und Hangar 13 erreicht.

Es handelt sich dabei um den dritten und letzten DLC. Zur Erinnerung: In Faster, Baby! begaben wir uns mit Lincoln Clay noch auf rasante Verfolgungsjagden durch Sinclair Parish und in Stones Unturned stand uns John Donovan während unseres explosiven Abenteuers zur Seite.

Ein mysteriöser Kult mit grausamen Ritualen

Für den finalen DLC haben sich die kreativen Köpfe hinter Mafia 3 jetzt etwas ganz Besonderes ausgedacht: So hat es Lincoln diesmal mit einer gestörten und gewalttätigen Gruppe von Kultisten zu tun, welche auch unter dem Namen "die Ensanglante" bekannt ist.

Durch grausame Rituale will die Gruppierung wieder für Recht und Ordnung in New Bordeaux sorgen. Dabei setzt sie eine halluzinogene Droge ein, um nicht nur den Willen ihrer Mitgliedern, sondern auch deren Wahrnehmung der Realität zu kontrollieren und sie zu kaltblütigen Killern zu machen. Bei dem Versuch, die Bewohner von New Bordeaux vor der neuen Bedrohung zu beschützen, stößt auch Lincolns Realitätssinn an seine Grenzen.

Ergänzend zur Ankündigung veröffentlichten Hangar 13 und 2K Games auch ein Inside Look-Video, das euch den finalen DLC genauer vorstellt. Dieses findet ihr wie gewohnt in unserer Video-Rubrik:

