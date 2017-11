Mafia 3 - Neue Informationen zum Xbox One X-Update und der HDR-Umsetzung für PlayStation 4

Schon bald erscheinen einige Updates auf der Xbox One X für verschiedene Spiele, um sie an die technischen Möglichkeiten der Konsole anzupassen. Auch Mafia 3 darf sich über Verbesserungen freuen.

Bereits Ende Oktober 2016 wurde Mafia 3 von 2K Games veröffentlicht. Damals noch auf den zu dieser Zeit aktuellen Next Gen-Konsolen. Nachdem vor wenigen Wochen die Xbox One X gelauncht wurde, erhält auch Mafia 3 bald Updates für die neue Konsole von Microsoft. Ähnlich war es auch kurz nach dem Release der PlayStation 4 Pro. In den nächsten Tagen werden zu ausgewählten Spielen kostenfreie Updates erscheinen, die diese an die zur Zeit leistungsstärkste Konsole von Microsoft anpassen. Es sollen verschiedene, optische Verbesserungen auf die Spieler zukommen. Unter anderem werden Screen Space Ambient Occlusion und Schatten optimiert.

Die Entwickler bei Hangar 13 haben bekanntgegeben, dass Mafia 3 auf der Xbox One X mit 3.072 x 1.728 Pixel dargestellt wird, die neue Konsole diese Angabe allerdings auf 3.840 x 2.160 hochskaliert. Dabei ist das so genannte Checkerboard-Rendering-Verfahren nicht von nöten, da die Microsoft-Konsole genügend Leistung hervorbringt, um die Verbesserung selbst zu bewerkstelligen. Eine HDR-Auflösung für Mafia 3 auf der neusten Xbox ist ebenfalls ein Punkt, auf den sich die Fans freuen dürfen. Ein solches HDR-Update ist für die PlayStation 4 Pro nicht geplant.

Seitenauswahl

Infos zu Mafia 3

Mafia 3 - Diese drei Story-DLCs erzählen die Geschichte weiter Zu Mafia 3 erscheinen mehrere Einzelspieler-Erweiterungen, zu denen 2K Games und Hangar 13 nun genauere Details bekannt gegeben haben. Demnach werden die Story-DLCs „Schneller, ...