Mafia 3 - DLC 'Offene Rechnungen' erschienen

Mafia 3 erhielt kürzlich durch einen neuen DLC frischen Content. Preis, Spielzeit, Spieler-Feedback und was "Offene Rechnungen" verspricht.

Vor wenigen Tagen, genauer gesagt am 30. Mai 2017, erschien nun der neueste DLC von Mafia 3. „Offene Rechnungen“ (oder auch "Stones Unturned") heißt die Erweiterung, in der Protagonist Lincoln Clay mal wieder einige brenzlige Situationen bewältigen muss. Glücklicherweise kann er sich dabei stets auf die Unterstützung des CIA-Agenten John Donovan verlassen.

Im DLC taucht ausgerechnet Connor Aldridge wieder auf, der Verräter, der Donovan einst zum Sterben zurückließ. Jetzt ist er zurück und bereit, New Bordeaux mit Gewalt auf den Kopf zu stellen, um eine wertvolle Fracht zu finden. Um ihn und seine Söldnerarmee zu stoppen, müssen Clay und Donovan eng zusammenarbeiten und dabei selbst schwere Geschütze auffahren.

Größtenteils positives Feedback

Für knapp 15 Euro könnt ihr den DLC zum Action-Titel von Hangar 13 und 2K erwerben. Solltet ihr bereits einen Season Pass besitzen, erhaltet ihr den neuen Content natürlich kostenlos. Die Bewertungen sind bisher größtenteils positiv, auch wenn sich Kritiker über eine relativ kurze Spielzeit von etwa zwei Stunden beschweren.

Mafia 3 hatte von Anfang an mit allerlei negativen Stimmen zu kämpfen. Auch wir zeigten uns in der Vergangenheit alles andere als begeistert und ließen unserem Unmut in einer frühen Folge von Mafu**You freien Lauf:

