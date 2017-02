Mafia 3 - Diese drei Story-DLCs erzählen die Geschichte weiter

Zu Mafia 3 erscheinen mehrere Einzelspieler-Erweiterungen, zu denen 2K Games und Hangar 13 nun genauere Details bekannt gegeben haben. Demnach werden die Story-DLCs „Schneller, Baby“, „Unerforschte Ecken“ und „Zeichen der Zeit“ bis Juli 2017 auf den Markt kommen.

Der Release und die Inhalte der drei Story-Erweiterungen für Mafia 3 sind bekannt. Entwickler Hangar 13 wird in den kommenden fünf Monaten die Geschichte in New Bordeaux weitererzählen und bis Juli 2017 alle DLCs veröffentlichen. Einen Preis nannte 2K Games bislang nicht.

Story-DLCs für Mafia 3: Release und Inhalte

Als erstes kommt im März der „Schneller, Baby“-DLC, bei dem es vor allem um die Fahrzeuge in Mafia 3 gehen wird. Anschließend geht es im Mai weiter mit „Unerforschte Welten“: In der Erweiterung arbeiten Protagonist Lincoln mit dem FBI zusammen. Letztlich erscheint mit „Zeichen der Zeit“ im Juli der mörderische Abschluss von Mafia 3.

Die offiziellen Beschreibungen der Story-DLCs für Mafia 3 lesen sich so:

Schneller, Baby, Release Ende März 2017

Schnelle Wagen, dramatische Verfolgungsjagden und epische Autostunts, darum dreht sich alles, wenn Lincoln sich mit Roxy Laveau verbündet. Sie will einen korrupten Sheriff ausschalten, der in einer Vorstadt von New Bordeaux Bürgerrechtler terrorisiert.

Schnelle Wagen, dramatische Verfolgungsjagden und epische Autostunts, darum dreht sich alles, wenn Lincoln sich mit Roxy Laveau verbündet. Sie will einen korrupten Sheriff ausschalten, der in einer Vorstadt von New Bordeaux Bürgerrechtler terrorisiert. Unerforschte Ecken, Release Mai 2017

Als ein gnadenloser Rivale wieder in New Bordeaux auftaucht, muss sich Lincoln mit dem CIA-Agenten John Donovan zusammentun, um eine Blutfehde zu beenden, die einst im kriegsgeschundenen Dschungel von Vietnam ihren Anfang nahm.

Als ein gnadenloser Rivale wieder in New Bordeaux auftaucht, muss sich Lincoln mit dem CIA-Agenten John Donovan zusammentun, um eine Blutfehde zu beenden, die einst im kriegsgeschundenen Dschungel von Vietnam ihren Anfang nahm. Zeichen der Zeit, Release Juli 2017

Eine Serie von Ritualmorden versetzt New Bordeaux in Angst und Schrecken. Auf Bitten von Vater James willigt Lincoln ein, die dafür verantwortliche Sekte zu jagen. Diese Mission führt ihn vom finsteren Herzen des alten Bayous in die drogenverseuchte Gegenkultur inmitten der Stadt.

Hier lest ihr unseren Test zum Open-World-Spiel Mafia 3:

Seitenauswahl

Infos zu Mafia 3

Mafia 3 - Inoffizielle Verkaufszahlen bekannt 2K Games hat sich noch nicht geäußert, allerdings sind jetzt schon erste Verkaufszahlen zu Mafia 3 bekannt. Der Titel soll sich bislang mehr als 3 Millionen Mal verkauft haben.

Mafia 3 - Neuer Hotfix für PlayStation 4-Fassung erschienen Entwickler Hangar 13 scheint sich der technischen Probleme rund um Mafia 3 bewusst zu sein und veröffentlichte nun einen weiteren Hotfix für die PlayStation 4-Fassung. Außerdem bestätigte ...

Siehe auch: 2k games