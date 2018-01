Lost Sphear - Geistiger Nachfolger von I Am Setsuna erscheint heute

Mit Lost Sphear dürfen sich die Spieler über einen weiteren RPG-Tiel aus dem Hause Tokyo RPG Factory freuen, die bereits mit I Am Setsuna einen vollen Erfolg feierten. Der Release erfolgt heute am 23. Januar 2018.

Vor einiger Zeit berichteten wir über den geistigen Nachfolger von I Am Setsuna. Die Tokyo RPG Factory hat die Arbeiten an ihrem neuesten Titel nun abgeschlossen. Lost Sphear feiert heute seinen offiziellen Release und steht zum Kauf bereit. Der Day-One-Patch enthält diverse kostenlose Updates. Darunter befinden sich Artefakte, Ausrüstung und ein neuer Dungeon. Zudem gibt es den neuen Modus Mondlicht-Schlachtfeld und diverse andere Extras.

Das Spiel gibt es für die PlayStation 4, Nintendo Switch und für den PC via Steam zu kaufen. Digitale Versionen sind verfügbar, für die PlayStation 4 und Nintendo Switch stehen auch physische Versionen zum Kauf bereit. Diese können im Square Enix Online Store oder wahlweise beim Händler eurer Wahl erworben werden.

Was ist Lost Sphear?

Die Welt wird von einer finsteren Macht bedroht und Kanata ist der einzige Held, der die Welt mit seiner einzigartigen Kraft, verlorene Erinnerungen wiederherzustellen, zu retten vermag. Ihr müsst euch dem selbstlosen Schwertkämpfer anschließen und gemeinsam mit seinen Freunden dafür sorgen, dass die Welt nicht in Vergessenheit gerät.

In Hinsicht auf I Am Setsuna gibt es diverse Verbesserungen am Kampfsystem mit dem sogenannten ATB 2.0, das neue Kampfmechaniken und Optionen bietet. Beispielsweise könnt ihr euch nun auf dem Schlachtfeld bewegen und dynamische Angriffe verwenden. Außerdem können die sogenannten Vulcosuit-Rüstungen im Kampf eingesetzt werden, die allesamt über einzigartige Fähigkeiten verfügen. Der Soundtrack stammt übrigens von Tomoki Miyoshi, der sich auch für den Soundtrack in I Am Setsuna verantwortlich zeigt. Hier geht es zum offiziellen Trailer:

