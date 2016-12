Mit dem neuen Abwärtskompatibilitäts-Upgrade für die Xbox One sind auch die beiden JRPGs Lost Odyssey und Blue Dragon auf der Konsole spielbar. Als besonderes Schmankerl gibt es die Vollversion Lost Odyssey bis Ende diesen Jahres als kostenlosen Download.

Um das Standing in dem japanischen Markt zu verbessern, ging Microsoft früh in der Lebenszeit der Xbox 360 eine Partnerschaft mit dem Studio Mistwalker ein, aus dem exklusive JRPGs wie Lost Odyssey und Blue Dragon hervorgingen. Beide Titel sind dank eines weiteren Updates für die abwärtskompatiblen Spiele auf der Xbox One spielbar, verkündete Microsofts Larry "Major Nelson" Hryb in einem Blogpost. Doch damit nicht genug, bis zum 31. Dezember 2016 könnt ihr Lost Odyssey kostenlos herunterladen und auf eurer Xbox 360 oder Xbox One spielen. Dafür braucht ihr auch keine Gold-Mitgliedschaft für Xbox Live, der Download ist für alle Nutzer gleichermaßen verfügbar.

Lost Odyssey kam im Februar 2008 in Europa auf den Markt und nutzte für die Grafik die Unreal Engine 3. Zeitweise war es vom Datenvolumen her das größte Spiel der Microsoft Game Studios, auf ganzen vier Dual-Layer DVDs musste das Rollenspiel ausgeliefert werden. Gegründet wurde Mistwalker von Hironobu Sakaguchi, dem Erfinder von Final Fatasy. Komponiert wurde der Score von Lost Odyssey von keinem Geringeren als Nobuo Uematsu, der ebenfalls bei vielen bekannten Final Fantasy-Melodien die Feder führte.

Seitenauswahl

Infos zu Lost Odyssey