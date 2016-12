Wie steht es eigentlich um den Dungeon-Crawler Looterkings? Wir haben uns Projektleiter Manuel Schmitt geschnappt und mit ihm ausführlich über das umfangreiche Update 0.8 gesprochen.

Die Entwickler des Dungeon-Crawlers Looterkings haben ein neues Update veröffentlicht und den Early Access-Titel damit auf Versionsnummer 0.8 gehoben. Das Update bringt uns neben zahlreichen Bug-Fixes neue Inhalte mit sich, wie den ersten Bossgegner in Level 5.

Wir haben uns Projektleiter und Creative Director Manuel Schmitt geschnappt und uns alle Neuerungen des Updates erklären lassen. Spieler, die schon längere Zeit nicht durch die Dungeons gelaufen sind, sollten sich unbedingt für eine weitere Reise bereit machen. Wer bisher noch nicht in die Rolle der kleinen Goblins geschlüpft ist, der muss ohnehin eine Reise mit seinen Freunden wagen, um den legendären Elfenprinzen zu besiegen und den Abspann über den Monitor flimmern zu sehen.

Was ist Looterkings genau?

Bei Looterkings handelt es sich um einen prozeduralen Dungeon-Crawler, in dem ihr euch mit ingesamt vier Spielern gemeinsam als Goblins Level für Level nach oben kämpfen müsst. Besonders an dem Titel ist, das ihr nicht nur als Horde gemeinsam kämpft, sondern je zwei Goblins aufeinander klettern und damit die Buffs ihrer magischen Götter-Fähigkeiten auf den jeweiligen anderen Spieler übertragen können.

"So bilden zwei Goblins eine furchteinflößende Schlachtmaschine, die Gegner in Angst und Schrecken versetzt. Prozedural generierte Level und Gegner erhöhen die Wiederspielbarkeit, denn sobald alle Goblins einer Horde gestorben sind, muss man als neue Truppe in den tiefen Höhlen starten. Nichtsdestotrotz werden mit jedem Durchlauf auch neue Waffen und Rüstungen freigeschaltet, die bei einem neuen Versuch, die Elven-Königin zu stürzen, einen wertvollen Beitrag leisten werden."

Das gleichnamige Entwicklerstudio ist von Valentin Rahmel (aka Sarazar), Erik Range (aka Gronkh) und Manuel Schmitt (aka SgtRumpel) gegründet worden ist. Gronkh und Sarazar zeichnen sich nicht nur als bekannte YouTuber aus, sondern sind zudem die Geschäftsführer der PlayMassive GmbH (PlayNation.de, Gronkh.de). SgtRumpel sollte den meisten ebenfalls durch YouTube sowie durch die im Internet ausgestrahlte Sendung Let's Play Together ein Begriff sein und zeichnet sich als Teamleiter sowie Projekt-Manager für die Entwicklung des Titels verantwortlich.

