Bei unserem großen Gewinnspiel zu Looterkings könnt ihr einen von insgesamt dreißig Steam-Keys gewinnen. Dafür müsst ihr lediglich fünf einfache Fragen beantworten. Macht jetzt mir und sichert euch das Spiel von SgtRumpel!

Auch im neuen Jahr wird fleißig gelootet! Wenn auch ihr eure Goblins durch die einzelnen Level lotsen wollt, bekommt ihr jetzt die Chance: Bei unserem großen Looterkings-Gewinnspiel habt ihr die Chance auf einen von insgesamt dreißig Steam-Keys!

Looterkings könnt ihr hier kaufen!

Doch was ist Looterkings eigentlich? Looterkings ist ein prozeduraler Dungeon-Crawler, in dem man nicht alleine kämpfen sollte. Ein wenig Dungeon-Keeper Humor findet sich wieder, wenn Du mit bis zu 3 Deiner Freunde die Kontrolle über eine Horde bestehend aus 4 Goblins übernimmst und Ihr Euch Level für Level nach oben kämpft, um schließlich in die heiligen Gemächer der Elven-Königin einzufallen.

Mitmachen ist ganz einfach! Beantwortet einfach vier Fragen zu Looterkings richtig und schon seid ihr im Lostopf. Hier geht's direkt zum Gewinnspiel!

Teilnahmebedingungen - Looterkings Gewinnspiel

Beachtet die folgenden Teilnahmebedingungen:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die PlayMassive GmbH, Lindenstr. 20, 50674 Köln. Die Teilnahme ist nur gültig, wenn die jeweiligen Aktionen tatsächlich ausgeführt worden sind. Das Nutzen von automatisierten Hilfsmitteln („Bots“) ist verboten und führt zum Ausschluss. Jeder Nutzer kann nur einmal teilnehmen. Das Gewinnspiel endet am Sonntag, den 15. Januar um 15:00 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail informiert. Es ist jeder Nutzer qualifiziert, der zum Zeitpunkt der Teilnahme das 14. Lebensjahr vollendet hat. Es erfolgt eine Altersprüfung. Ausgeschlossen sind Amtsträger, Mitarbeiter der PlayMassive GmbH, sowie deren Verwandte und Personen, die im selben Haushalt leben. Die Auszahlung in bar ist nicht möglich. Eventuelle Gewährleistungsansprüche der Preise entfallen bei der Teilnahme. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen euch viel Glück!

Infos zu Looterkings

