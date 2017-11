Loot für die Welt - Alle Infos - Vierte Ausgabe startet heute Abend

Am heutigen Abend um 18 Uhr startet die vierte Ausgabe des Spenden-Livestreams "Loot für die Welt" mit LeFloid, Frodoapparat sowie den Space Frogs. Wir haben für euch alles wichtigen Infos übersichtlich zusammengefasst.

Abends wird es wieder früher dunkel, die dicken Jacken werden vermehrt aus den Schränken gekramt und die Supermärkte bieten bereits seit Wochen Weihnachtssüßigkeiten an - es kann also entsprechend nicht mehr lange bis Weihnachten dauern.

Passend zu dem bevorstehenden Fest, an dem die Geldbörsen der meisten Menschen bekanntermaßen recht locker sitzt, steigt auch die Spendenbereitschaft. So findet am heutigen Freitag, den 03. November ab 18 Uhr bis zum 05. November 2017 um 18 Uhr die mittlerweile vierte Ausgabe des Livestream-Formats "Loot für die Welt" statt. Hier spielen reichweitenstarke YouTuber über 48 Stunden für einen guten Zweck.

Denn die Spenden gehen in diesem Jahr in gleichen Teilen an die SOS Kinderdörfer, das Tierheim Berlin und den Bundesverband der Tafeln. Alleine im vergangenen Jahr kam insgesamt eine Summe in Höhe von 170.000 Euro zusammen, die in diesem Jahr noch einmal deutlich nach oben geschraubt werden soll.

Bei Loot für die Welt 2017 sind dieses Mal der News-YouTuber LeFloid, sein Freund und Kollege Frodoapparat namens Max Krüger, Robin Blase aka. Rob Bubble sowie die beiden Kollegen Rick und Steve von den Space Frogs dabei. Außerdem werden diverse Gäste zugegen sein wie zum Beispiel PietSmiet, Das Spandauer Inferno, Marti Fischer, Fewjar, Hardi, Kedos, Nerdy Timber, Malwanne, Robert Hofmann, Oskar Panier, Fabian Siegismund, Moondye7, tinNendo, aSmoogl und einige mehr.

"Loot für die Welt" ist ein von wundervollen, sehr schönen YouTube-Sternchen im Jahre 2014 ins Leben gerufener 48 Stunden langer Spenden-Stream. Einmal im Jahr sammeln wir zusammen mit euch (der geilsten Community eva) Geld für den guten Zweck. Dieses Jahr (3. - 5. November) gehen 100% der Einnahmen zu gleichen Teilen an Die Tafel, SOS-Kinderdorf und das Tierheim Berlin.

Der Livestream wird dabei in einen "Main Stream", einen "PC Stream" sowie einen "Community Stream" unterteilt und im YouTube Space Berlin stattfinden.

: Hier geht die fette Action ab! Unsere Gäste battlen sich in Multiplayer-Tunieren und Gesellschaftsspielen, es gibt Live Musik, es wird gekocht und generell passiert hier voll viel und so... PC Stream : Die Main Stream Action ist euch zu krass? Hier gibt's nen klassischen Stream in dem alle möglichen Hosts und Gäste die neusten oder beliebtesten Games zocken!

: Die Main Stream Action ist euch zu krass? Hier gibt's nen klassischen Stream in dem alle möglichen Hosts und Gäste die neusten oder beliebtesten Games zocken! Community Stream: Willkommen auf dem Stream mit der größten Community-Einbindung überhaupt! Wir gehen auf eure Kommentare und Social Media Posts ein, beantworten Fragen, lesen Fanfictions und haben kleine Talk-Runden mit unseren Gästen. Hier gibt es kein richtiges Programm, freut euch also auf viele Überraschungen.

Alle Infos zu dem geplanten Livestream-Event findet ihr auf der offiziellen Webseite sowie in der Videobeschreibung des unterhalb dieser Zeilen eingebundenen Videos. Der offizielle Hashtag lautet in diesem Jahr #LFDW4.

Friendly Fire

Ein vergleichbares Event ist die Livestream-Show Friendly Fire, die jedes Jahr einen ganzen Pool an bekannten YouTubern und Let's Playern beherbergt. Im letzten Jahr konnten sich die Verantwortlichen insgesamt über die Summe von 300.000 Euro freuen, die an Organisationen wie den Bundesverband der deutschen Tafel, den Tierschutzverein "Vier Pfoten" oder an das Tierheim Herzsprung gespendet wurden. Die dritte Ausgabe wird in diesem Jahr am 02. Dezember um 15 Uhr stattfinden.

