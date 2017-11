Loot für die Welt - 235.000 Euro für gute Zwecke gesammelt

Mehr als 230.000 Euro konnten im Rahmen der vierten Ausgabe des Livestream-Formats Loot für die Welt für gute Zwecke gesammelt werden. Damit haben die Verantwortlichen Streamer und YouTuber klar die 170.000 Euro aus dem letzten Jahr übertroffen.

Am vergangenen Wochenende fand die vierte Ausgabe des Livestream-Formats Loot für die Welt statt. Hier spielen reichweitenstarke YouTuber über 48 Stunden für einen guten Zweck.

Bei Loot für die Welt 2017 waren dieses Mal der News-YouTuber LeFloid, sein Freund und Kollege Frodoapparat namens Max Krüger, Robin Blase aka. Rob Bubble sowie die beiden Kollegen Rick und Steve von den Space Frogs dabei. Außerdem durften sich die Zuschauer auf diverse Gäste freuen, wie zum Beispiel PietSmiet, Das Spandauer Inferno, Marti Fischer, Fewjar, Hardi, Kedos, Nerdy Timber, Malwanne, Robert Hofmann, Oskar Panier, Fabian Siegismund, Moondye7, tinNendo, aSmoogl und einige mehr.

Für Spaß und Unterhaltung war also definitiv gesorgt, doch auch der gute Zweck kam keineswegs zu kurz. Via Twitter teilte Robin Blase mit, dass innerhalb der 48 Stunden satte 235.000 Euro gesammelt werden konnten. Im letzten Jahr belief sich die Gesamtsumme auf 170.000 Euro. Damit haben alle Beteiligten ihr Ziel, die Spenden des letzten Jahres noch einmal deutlich zu übertreffen, klar erreicht.

Insgesamt konnten in den vier Jahren über 500.000 Euro für gute Zwecke gesammelt werden. Die Spenden gehen dabei in diesem Jahr in gleichen Teilen an die SOS Kinderdörfer, das Tierheim Berlin und den Bundesverband der Tafeln.

Loot für die Welt ist vorbei! 235.000€ für gute Zwecke! 48h Spaß - danke an euch!



Insgesamt 512.000€ in den letzten vier Jahren! 😱 #LFDW4ِ — RobBubble (@RobBubble) 5. November 2017

Firendly Fire

Ein vergleichbares Event ist die Livestream-Show Friendly Fire, die jedes Jahr einen ganzen Pool an bekannten YouTubern und Let's Playern beherbergt. Im letzten Jahr konnten sich die Verantwortlichen insgesamt über die Summe von 300.000 Euro freuen, die an Organisationen wie den Bundesverband der deutschen Tafel, den Tierschutzverein "Vier Pfoten" oder an das Tierheim Herzsprung gespendet wurden. Die dritte Ausgabe wird in diesem Jahr am 02. Dezember um 15 Uhr stattfinden.

