The Long Dark - Verlässt die Early Access-Phase

The Long Dark verlässt bald nach mehreren Jahren die Early Access-Phase. Eine gute Nachricht besonders für PlayStation 4-Spieler, denn diese haben damit erstmals die Möglichkeit, den Titel auszuprobieren.

Seit September 2014 bereits befindet sich The Long Dark in der Early Access-Phase auf Steam und auch Xbox One-Spieler können den Survival-Titel seit Juni 2015 in einer Vorabversion spielen. Seitdem hat sich einiges getan und die Mannen von Hi-Rez Studios sind mittlerweile so weit, The Long Dark offiziell veröffentlichen zu können.

Bereits am 01. August 2017 wird die Vollversion des Titels weltweit online gehen. Damit ist die Arbeit für die Entwickler aber noch nicht beendet, denn auf der offiziellen Webseite des Spiel kündigten sie an, auch weiterhin auf Community-Feedback eingehen zu wollen. Dies betrifft sowohl den aus fünf Episoden bestehenden Story Mode, der nun auf den Namen Wintermute hört, als auch den Sandbox Mode, der jetzt Survival Mode heißt.

Endlich auch für PS4

PlayStation 4-Spieler konnten The Long Dark bisher nicht ausprobieren, da Sony kein Programm für Vorabversionen anbietet. Wer also eine entsprechende Konsole sein Eigen nennt, kann ab dem 01. August dann erstmals in den Titel reinschnuppern.

Allerdings wird der Preis der Vollversion auf knapp 35 Dollar angehoben. Wer die Early Access-Version noch für 19,99 Dollar erwerben konnte, zahlt natürlich keinen Aufpreis. Vorzeitiges Vertrauen in einen noch unfertigen Titel macht sich in diesem Fall also bezahlt.

Seitenauswahl

Infos zu The Long Dark