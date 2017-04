The Long Dark - Mysteriöser Countdown auf der Website aufgetaucht

Ein mysteriöser Coundown ist auf der Website zum Sandboxtitel The Long Dark aufgetaucht. Bisher ist offiziell nicht bekannt auf was er schließlich hinaus läuft, aber viele Spieler sind sich bereits sicher, die Antwort zu kennen.

Seit einigen Tagen ist auf der Webseite von The Long Dark ein Countdown zu sehen, der in 19 Tagen ablaufen wird. Allerdings ist bisher unklar, was er ankündigt.

Einige Spieler spekulieren bereits, dass es sich eigentlich nur um den lang ersehnten Story-Modus handeln kann, der eigentlich schön letztes Jahr hätte erscheinen sollen. Ihr könnt euch auf der Seite mit eurer E-Mail-Adresse anmelden, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Hinterland Studios arbeitet derzeit an einer Virtual Reality Umsetzung The Long Dark. Neben den Story-Modus könnte dies also auch eine mögliche Ankündigung sein, die uns nach Ablauf der Zeit erwartet.

Im »Sandbox«-Spiel The Long Dark seid ihr einer der Überlebenden, die sich nach einem Flugzeugabsturz in Nordamerika wiederfinden. Aus der First-Person-Perspektive müsst ihr Nahrung und Wasser, Kleidung sowie andere nützliche Items finden und verwenden, um zu überleben. Dabei werden Tag- sowie Nachtwechsel und auch verschiedene Wettersituatonen simuliert. Gefahren wie Wölfe oder der eisige Wind ohne ein Dach über dem Kopf erwarten euch.

