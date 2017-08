The Long Dark - Einige Verbesserungen dank Update-Welle

Kaum auf dem Markt, haben die Spieler von The Long Dark mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Die Entwickler haben allerdings schnell reagiert, um die gröbsten Probleme zu beseitigen.

Vor knapp einer Woche wurde das Survival-Game The Long Dark offiziell veröffentlicht. Leider hatte das Spiel mit einigen Bugs zu kämpfen, die mit einer regelrechten Update-Welle ausgebessert werden sollten.

Gut drei Jahre lang war The Long Dark bei Steam als Early Access-Titel erhältlich. In dieser Zeit verkaufte sich das Spiel 1,3 Millionen Mal. Es war (und ist) so beliebt, dass sogar an einer Verfilmung gearbeitet wird. Seit Montag ist es endlich als vollwertiger Titel released und hat aufgrund von zahlreichen Startschwierigkeiten innerhalb von sechs Tagen vier Updates von Hinterland Studios, den Entwicklern des Survival-Games, spendiert bekommen.

Auch wenn die Patches nötig waren, um Probleme wie nicht auftauchende NPCs zu fixen, so seien Spieler, die erst am Anfang stehen, gewarnt: Die Patchnotes könnten Spoiler enthalten.

Patch v.1.03 sorgte am Freitag dafür, dass es in den ersten beiden Missionen mehr Checkpoints gibt. Außerdem wurden Performanceverbesserungen, fehlende Audioeinstellungen und Speicheroptimierungen vorgenommen. Auch Spawning-Fehler, schwebende Lagerfeuer oder fehlende Untertitel sollen nun behoben sein. In den Steam Ankündigungen findet ihr die genaue Auflistung. Die Entwickler von Hinterland Studios versprachen, dass es weitere Patches geben wird.

Seitenauswahl

Infos zu The Long Dark