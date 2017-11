Ab sofort steht mit "Der Unterschlupf" das zweite Kapitel der Little Nightmares-Erweiterung bereit. Darin schlüpft der Spieler in die Rolle des Ausreißers Kid. Das dritte Kapitel wird am 10. Februar 2018 folgen.

Innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung haben die Verantwortlichen hinter dem Horror-Puzzle-Plattformer Little Nightmares nun bekanntgegeben, dass ab sofort das zweite Kapitel namens "Der Unterschlupf" bereitsteht. Während das erste Kapitel "Die Tiefen" bereits im Sommer erschienen ist, folgt das dritte am 10. Februar 2018.

In der Erweiterung schlüpft der Spieler nicht mehr in die Rolle der Protagonistin Six aus dem Hauptspiel, sondern in die des Ausreißers Kid.

In Der Unterschlupf muss der Ausreißer Kid die Wichte finden und retten, um diesem düsteren Ort zu entfliehen. Die merkwürdigen Kreaturen haben ein Geheimnis, doch sie können auch dabei helfen, Hindernisse auf dem Weg zu überwinden. Wo kommen die Wichte her? Welche Geheimnisse liegen in ihren Nestern begraben? Das neue Kapitel offenbart mehr komplexe Rätsel, welche eine Zusammenarbeit mit den Wichten erfordern.

Passend zu dem Release des zweiten Kapitels hat Bandai Namco einen entsprechenden Trailer veröffentlicht, der euch einen ersten Überblick verschafft. Little Nightmares ist sowohl physisch als auch digital für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erhältlich. Zusätzlich kann der Expansion Pass "Die Geheimnisse des Schlunds" mit drei weiteren Gruselgeschichten auf Steam, GOG, im PlayStation Network und im Xbox Store erworben werden.

