Ende April dürfen wir in die Rolle des kleinen Mädchens namens Six schlüpfen und müssen in dem Adventure Little Nighmares von Publisher Bandai Namco versuchen das U-Boot namens "The Maw" möglichst lebendig zu verlassen. Dabei stellen sich uns allerhand furchterregende Kreaturen in den Weg. Einen guten Eindruck des Horror-Titels verschafft ein neuer Trailer.

Publisher Bandai Namco und Entwickler Tarsier Studios haben innerhalb einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass der Horror-Titel Little Nightmares am 28. April 2017 in digitaler und physischer Form für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht wird.

Ab sofort kann Little Nightmares digital für PlayStation 4 sowie Xbox One und via GOG.com und Steam für den PC vorbestellt werden. Zudem könnt ihr euch für die sogenannte Six-Edition entscheiden. In dieser speziellen Edition für Sammler befindet sich eine 10 cm hohe Figur, die passend zum Setting in einem Käfig gefangen ist. Weiterhin darf sich auf den originalen, von Tobia Lilja komponierten, Soundtrack gefreut werden. Ein exklusives Poster im A3-Format und ein Sticker-Board runden das geschnürte Paket ab.

Wer sich selber einen Eindruck verschaffen möchte, der kann einen Blick auf den neuen Trailer zu Little Nightmares in unserer Video-Rubrik werfen.

Horror mal anders!

Entwickelt wird Little Nightmares von dem schwedischen Entwickler Tarsier Studios, der bereits mit Media Molecule an Tearaway Unfolded gearbeitet und diverse DLC-Erweiterungen für Little Big Planet kreiert hat. In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle der Protagonistin Six, die von einem U-Boot namens "The Maw" entkommen will. Auf dem Weg nach draußen begegnen euch zahlreiche furchterregende Wesen, die euch nach dem Leben trachten. Der Plattformer setzt auf schaurige Kulissen und clevere Puzzles, die euch Geschick und Hirnschmalz abverlangen sollen.

Seitenauswahl

Infos zu Little Nightmares