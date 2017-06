Little Nightmares - Hinweis auf DLC oder Fortsetzung veröffentlicht

Geht Little Nightmares bald weiter? Es scheint so, denn im gestern veröffentlichten Accolades-Trailer taucht gegen Ende ein mysteriöser Junge in einer Szene auf, die wir definitiv noch nicht kennen.

Vor drei Wochen erschien Little Nightmares von Tarsier Studios und Bandai Namco Entertainment für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Der niedliche Puzzle-Plattformer erwärmte nicht nur in Windeseile die Herzen der Spieler, sondern staubte auch von der nationalen und internationalen Fachpresse besonders gute Wertungen ab. Auch wir waren absolut verzückt von der kleinen Protagonistin mit Biss, der Kulisse und den unheimlichen Gegnern.

Tarsier Studios und Bandai Namco Entertainment sind verständlicherweise stolz auf den Erfolg des Spiels und veröffentlichten so gestern Abend einen Accolades-Trailer, der nicht nur einige Abenteuer der Protagonistin erneut aufleben lässt, sondern auch einen Überblick über die vielen positiven Wertungen der verschiedenen Spieleredaktionen gibt. Doch richtig interessant wird es, nachdem das Video eigentlich schon zu Ende zu sein scheint. Wer nämlich auch nach dem scheinbaren Endbildschirm dranbleibt, kriegt eine Szene zu sehen, die definitiv nicht in Little Nightmares vertreten war.

Accolades... und mehr

Zu sehen ist nämlich ein kleiner Junge mit dunklem Haar, der von Six beobachtet wird und in einer ähnlichen Situation zu stecken scheint wie einst die Protagonistin. Damit endet das Video und lässt uns mit allerlei Fragen und Hoffnungen zurück. Auf Twitter entbrannte natürlich sofort eine Diskussion darüber, was dies nun zu bedeuten habe. Handelt es sich bei dem Kind etwa um den Jungen, der Six im Laufe des Spiels etwas zu essen gab? "In der Tat. Die Ähnlichkeit ist verblüffend", heißt es dazu von offizieller Seite, offenbar genießen es die Macher hinter dem Titel aber, uns noch ein wenig zappeln zu lassen, denn sie halten sich derzeit noch sehr bedeckt, was die Zukunft des Spiels betrifft.

Das Video findet ihr wie gewohnt in unserer Video-Rubrik. Sobald wir mehr wissen, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

