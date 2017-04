Little Nightmares - Die ersten Test-Wertungen im Überblick

In wenigen Tagen erscheint der Puzzle-Plattformer Little Nightmares. Erste Test-Wertungen sind bereits veröffentlicht worden und sprechen eine deutliche Sprache.

Am kommenden Freitag, den 28. April 2017 erscheint Tarsier Studios Grusel-Plattformer Little Nightmares für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Nun sind bereits die ersten internationalen Test-Wertungen veröffentlicht worden. Insgesamt scheint der Titel einen recht guten und soliden Eindruck zu machen. Vor allem die intensive Atmosphäre sowie das unverbrauchte Setting stechen in Little Nightmares positiv hervor, weshalb Horror-Fans durchaus einen Blick auf den Puzzle-Plattformer werfen sollten.

So hat Polygon 8.5/10 Punkte vergeben, HardcordeGamer 4/5 Punkte, die GamePro 75/100, Everyeye.it 7.8/10, True Gaming 8/10, XGN.nl 9/10 und Spazio Games 8/10 Punkte. Spieler, die sich gerne Gruseln und großen Wert auf eine tolle und intensive Atmosphäre legen, werden mit Little Nightmares also nicht viel falsch machen.

Worum geht es in Little Nightmares?

In der Rolle des kleinen Mädchens Six erwachen wir in Little Nightmares tief unter der Wasseroberfläche in dem sogenannten Schlund und müssen uns fortan den Weg nach oben bahnen - vorbei an unzähligen Kabinen des Unterseeboots „The Maw“ mit seinen ganz eigenen „Gästen“, die uns gegenüber nicht alle freundlich gestimmt sind.

Lediglich mit einer Kerze bewaffnet, muss sich Six auf ihren scharfen Verstand verlassen, um dem Inneren zu entrinnen und nicht als Abendessen zu enden.

Seitenauswahl

Infos zu Little Nightmares

Little Nightmares - Web-Demo kostenlos spielen Um euch die Zeit bis zum Release von Little Nightmares zu versüßen, veröffentlichten Bandai Namco Entertainment und Tarsier Studios nun eine kurze interaktive Web-Demo. Kostenlos spielbar, ...

Little Nightmares - Neues Spiel von Tarsier Studios angekündigt Neue Marken braucht das Land: Mit Little Nightmares publisht Bandai Namco Entertainment einen etwas skurillen Titel aus dem Hause Tarsier Studios. Das Jump'n'Run ist wie ein bizarrer ...

Siehe auch: Little Nightmares