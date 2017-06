The Lion's Song - Termin für PC-Finale und Release für Mac, iOS und Android bekannt

Bereits in zwei Wochen erscheint das Staffelfinale von The Lion's Song für PC. Zeitgleich werden auch alle vier Episoden für Mac, iOS und Android veröffentlicht.

Es ist so weit: Das Finale von The Lion's Song hat endlich einen Releasetermin. Wie soeben per Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, erscheint Episode 4 - Closure bereits am 13. Juli 2017 auf Steam für euren PC. Gleichzeitig nimmt an diesem Tag auch die PC-Exklusivität endlich ein Ende, denn die komplette Staffel erscheint dann auch für Mac, iOS und Android.

Der Season Pass auf Steam ist für 9,99 Euro zu haben, während die komplette Staffel Mobile-Nutzer nur 5,49 Euro kostet. PC-Nutzer, die sich noch unsicher sind, können zudem die erste Episode kostenlos antesten und die späteren Folgen für je 3,99 Euro herunterladen.

Die Geschichte neigt sich dem Ende zu

The Lion's Song ist eine Adventure-Serie des österreichischen Studios Mi'pu'mi Games, die von drei brillanten Köpfen des 20. Jahrhunderts handelt: Über die verschiedenen Episoden hinweg begleiten wir eine Komponistin, eine Mathematikerin und einen Maler während einer einschneidenden Zeit in ihrem Leben. Unsere Handlungen und Entscheidungen haben dabei Konsequenzen für die nachfolgenden Episoden. In Episode 4 - Closure sollen jetzt alle Handlungsstränge während einer Zugfahrt zusammengeführt werden.

Bevor die Geschichte rund um die sympathischen Protagonisten ein Ende findet, veröffentlichte Mi'pu'mi Games aber noch einen weiteren Teaser-Trailer, der Lust auf mehr machen soll. Diesen findet ihr unterhalb dieser Meldung. Alle Informationen und unsere ausführlichen Reviews zu den unterschiedlichen Episoden haben wir für euch auf unserer Themenseite zusammengetragen.

