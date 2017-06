The Lion's Song - Finale Episode und mobile Versionen angekündigt

Lange dauert es nicht mehr, bis Mi'pu'mi Games das Finale von The Lion's Song einläutet. Außerdem dürfen sich Android- und iOS-Spieler freuen, denn das Adventure erscheint schon bald auch für mobile Geräte.

The Lion's Song neigt sich dem Ende zu! Wie das österreichische Indiestudio Mi'pu'mi Games nun per Pressemitteilung bekannt gab, erscheint die finale vierte Episode namens Closure bereits im Juli 2017. Bisher waren ausschließlich PC-Spieler in den Genuss des Adventures gekommen. Damit ist aber nun bald Schluss, denn zeitgleich zum Release der letzten Episode erscheint die komplette Staffel auch für iOS und Android.

„Wir haben unser Herzblut in The Lion’s Song gesteckt und können es kaum erwarten, dass Spieler alle Überraschungen in der finalen Episode entdecken”, so CEO Gregor Eigner. „Wir werden den mobilen Versionen in den nächsten Monaten noch den letzten Feinschliff verpassen und freuen uns riesig darauf, die komplette Season zu einem neuem Publikum und einer zusätzlichen Plattform zu bringen.”

Der Season Pass für The Lion's Song ist für 9,99 Euro auf Steam erhältlich. Wer möchte, kann aber auch die einzelnen Episoden für je 3,99 Euro erwerben. Wer sich dagegen noch unsicher ist, ob The Lion's Song etwas für ihn ist, kann die erste Episode kostenlos auf Steam herunterladen und sich selbst seine Meinung bilden oder unsere ausführlichen Testberichte zu Rate ziehen.

Neuer Teaser veröffentlicht

Um die Ankündigung gebührend zu feiern und den potentiellen Spielern Lust auf mehr zu machen, veröffentlichte Mi'pu'mi Games zudem einen kurzen Teaser zu The Lion's Song, den ihr wie gewohnt in unserer Video-Rubrik findet:

Seitenauswahl

Infos zu The Lion's Song

The Lion's Song - Episode 2 - Anthology erscheint heute Heute erscheint The Lion's Song: Episode 2 - Anthology von Mi'pu'mi Games auf Steam. Dieses Mal entführt euch das narrative Adventure in die kreative Welt von Maler Franz, der ...