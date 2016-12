Mit Anthology erschien nun auch die zweite Episode von The Lion's Song. In unserem Test sagen wir euch, was euch erwartet und ob das narrative Adventure sein Geld wert ist.

The Lion's Song ist wieder da! Mit Episode 2 – Anthology meldete sich das österreichische Entwicklerteam Mi'pu'mi Games nun zurück und lässt uns diesmal an dem Innenleben von Maler Franz teilhaben. Unter Selbstzweifeln und Erfolgsdruck zusammenzubrechen drohend, muss dieser sich nun beweisen und einige wichtige Entscheidungen treffen, ansonsten droht das Aus seiner Künstlerkarriere.

„Diesmal präsentiert sich uns allerdings nicht das persönliche Drama von Wilma, sondern wir lernen die mindestens ebenso dramatisch anmutende Innenwelt von Maler Franz Markert kennen. Überaus talentiert, aber bisher kaum bekannt, versucht er sich in der kreativen Szene einen Namen zu machen. Aber hier geht nichts über Vitamin B und Mundpropaganda: Franz muss also überzeugen, das nächste Porträt muss sitzen und das, obwohl er mit seinen bisherigen Werken doch so gar nicht zufrieden war und stark an sich zweifelt: „Werde ich jemals gut genug sein?“ Von Perfektionismus und eigenen Anforderungen zermürbt, setzt Franz alles auf eine Karte - und könnte dabei so viel mehr verlieren als nur seine Chance auf den großen Ruhm: sich selbst.“