Heute erscheint The Lion's Song: Episode 2 - Anthology von Mi'pu'mi Games auf Steam. Dieses Mal entführt euch das narrative Adventure in die kreative Welt von Maler Franz, der die verschiedenen Facetten einer Person auf seine Leinwand bringen kann und verzweifelt nach Anerkennung sucht.

Der unten eingebundene Launch-Trailer zu The Lion's Song: Episode 2 – Anthology kündigt den Release der heute erscheinenden Geschichte rund um den Maler Franz Markert an. Durch seine einzigartige Fähigkeit, Schwächen, Ängste und Emotionen bei anderen zu entdecken und sie auf seine Leinwand zu bringen, versucht er sich einen Namen in der Welt zu machen. Ob er die Kritiker überzeugen kann und was er bei dem Versuch über sich selbst erfährt, könnt ihr ab heute selbst herausfinden.

Episode 1 – Silence erschien bereits im Juli 2016 für PC und ist bis dato kostenlos zu haben. Wenn ihr euch für das narrative Adventure interessiert, könnt ihr die Episoden entweder einzeln für je 3,99 Euro oder als Season Pass für 9,99 Euro für PC auf Steam erwerben. Die Android- und iOS-Versionen erscheinen jeweils erst etwas später.

Vier Episoden - ein Zusammenhang

Alle vier Episoden von The Lion's Song erzählen die Geschichten unterschiedlicher brillanter Köpfe, hängen aber zusammen und eure Entscheidungen haben Einfluss auf das Ende. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob der Titel etwas für euch ist, könnt ihr alle Informationen auf unserer Themenseite nachlesen. Außerdem haben wir Episode 1 bereits auf Herz und Nieren getestet.

Seitenauswahl

Infos zu The Lion's Song