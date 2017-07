The Lion's Song - Closure: Das Staffelfinale im Test

Mit The Lion's Song: Episode 4 - Closure veröffentlichte Mi'pu'mi Games nun die letzte Episode des narrativen Adventures. In unserem ausführlichen Test sagen wir euch, ob das Finale uns überzeugen konnte und ob unsere getroffenen Entscheidungen wirklich so großen Einfluss auf das Ende haben wie versprochen.

Mit Closure veröffentlichte Mi'pu'mi Games nun auch die letzte Episode von The Lion's Song mit dem Versprechen, dass diese alle bisherigen Episoden verbindet und uns zeigt, welche Konsequenzen unsere getroffenen Entscheidungen haben. Zeitgleich mit dem Release von Closure für PC erschien übrigens auch die ganze Staffel für Android, iOS, Linux und Mac.

Doch wie überzeugend ist das Finale des narrativen Adventures wirklich? In unserem Test sagen wir euch, wie gut uns Closure gefallen hat und sprechen dabei auch über schwerwiegende Entscheidungen und Wiederspielwert. Außerdem erfahrt ihr in unserer Review, warum das Spiel, das 2016 den Deutschen Entwicklerpreis in der Kategorie "Indie Game of the Year" erhielt, trotz minimalistischer Grafik und simplem Gameplay bisher schon so viele Spieler überzeugen konnte.

Was wir über The Lion's Song denken

"The Lion's Song zeigt aber auch noch einmal sehr bildhaft auf, dass unsere Entscheidungen Konsequenzen haben – und zwar nicht nur für uns. Der Mensch ist keine Insel, was wir tun, bewegt auch andere. Und so kann manch ein Wegsehen oder blinder Egoismus dazu führen, dass wir nicht nur uns selber auf lange Sicht schaden, sondern auch den Menschen, die wir lieben."

Ihr seid neugierig geworden? Dann findet ihr hier unseren ausführlichen Test samt Wertung und persönlichem Fazit:

