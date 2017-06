The Lion's Song - Bittet Community um Mithilfe

Um die Community wie gewohnt miteinzubeziehen, veröffentlichte Mi'pu'mi Games nun den ersten Part einer dreiteiligen Umfrage zu The Lion's Song. Wer teilnimmt, kann einige der Dialoge in der finalen Episode mitgestalten.

Lange dauert es nicht mehr, bis die letzte Episode des kleinen Indie-Adventures The Lion's Song erscheint. Schon im Vorfeld zeigte sich der österreichische Entwickler Mi'pu'mi Games sehr bemüht, die Kritik und Verbesserungsvorschläge der Spieler bei der Gestaltung der zukünftigen Episoden zu berücksichtigen. Und auch jetzt tritt das Team wieder mit seiner Community in Kontakt, diesmal mit der konkreten Bitte, an einigen Dialogen von Episode 4 – Closure mitzuwirken.

Dafür veröffentlichte Mi'pu'mi Games nun den ersten Part einer dreiteiligen Umfrage. Da die vierte Episode alle Charaktere der vorherigen Teile aufeinandertreffen lässt und unsere Entscheidungen finale Konsequenzen haben, widmet sich jede Umfrage den Charakteren einer spezifischen Episode, denn sie alle spielen ja schließlich eine wichtige Rolle.

Macht eigene Vorschläge für tolle Dialogoptionen!

Keine Sorge, lang aufhalten möchte euch der Entwickler nicht und so stellt er euch heute nur zwei Fragen zu zwei sehr interessanten Nebencharakteren aus der ersten Episode. Ihr könnt bei den Dialogoptionen allerdings nicht nur eine der Möglichkeiten auswählen, sondern euch auch selbst eine spannende Frage für das Finale einfallen lassen.

Wer seine Chance nutzen möchte, selbst ein kleines bisschen an dem Entwicklungsprozess mitzuwirken, kann dies hier tun.

Episode 4 erscheint noch im Juli 2017 und wird wie gewohnt auch für den kleinen Geldbeutel zu haben sein. Alle Informationen rund um die einzelnen Episoden findet ihr auf unserer Themenseite.

