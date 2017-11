Lineage 2 - AAA-Mobile-Umsetzung ab sofort erhältlich

Spielern des MMO-Genres wird Lineage 2 ein Begriff sein. Nun wird der Rollenspiel-Gigant auch für Smartphones mit iOS und Android veröffentlicht.

Lineage 2: Revolution bietet eine offene Spielwelt, hochwertige Grafik in der Unreal 4 Engine und Multiplayer-Gefechte, die es in sich haben. Seit dem heutigen Tag ist die AAA-Umsetzung des beliebten PC Games im App Store und bei Google Play erhältlich.

Die Veröffentlichung des Mobile-MMORPG's wurde heute in 54 Ländern bekannt gegeben, nachdem es in Korea und elf weiteren Ländern ein riesiger Erfolg war. Im koreanischen Google Play Store wuchs Lineage 2: Revolution schnell zu einem Kassenschlager heran.

In dem Free-to-Play MMO-Rollenspiel könnt ihr in Schlachten mit bis zu 49 weiteren Teammitgliedern gegen 50 andere Spieler antreten und euren Mann, bzw. eure Frau stehen. Viele Fans des Genres werden Lineage 2 noch vom PC kennen. Die Burgbelagerungen mit bis zu 200 Spielern, PVP-Inhalte und tiefgründige Klassen haben seit Veröffentlichung weit mehr als 30 Millionen Spieler an die Bildschirme gefesselt.

