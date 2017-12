Life is Strange - Erscheint für iOS und Android

Square Enix wird das Adventure Life is Strange für iOS und Android veröffentlichen. Die Mobile-Versionen erscheinen im Dezember und Anfang nächsten Jahres. Das Spinoff soll vorerst nicht veröffentlicht werden.

Erst für Konsole und PC, jetzt auch für euer Mobilgerät: Ab Dezember erscheint die erste Staffel von Life is Strange für Smartphone und Tablet.

Auf iOS ist die komplette erste Staffel ab dem 14. Dezember 2017 im App Store erhältlich. Erst Anfang 2018 soll die Android-Version erscheinen - ein genauerer Releasetermin ist derzeit noch nicht bekannt.

Bislang soll nur die erste Staffel für Smartphones und Tablets erscheinen. Unklar ist, ob das Spinoff Life is Strange: Before the Storm ebenfalls für Android und iOS erscheinen wird.

