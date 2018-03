Life is Strange - Episoden 4 und 5 ab sofort für iOS verfügbar

Die Episoden 4 und 5 von Life is Strange sind ab sofort für iOS erhältlich. Dies hat der zuständige Publisher Square Enix innerhalb einer aktuellen Pressemeldung mitgeteilt.

Publisher Square Enix hat in einer aktuellen Pressemeldung mitgeteilt, dass die Episoden 4 und 5 des Adventures Life is Strange von Dontnod Entertainment ab sofort für iOS erhältlich sind. Zudem werden alle fünf Episoden von Life is Strange im Sommer auch für Android erscheinen.

Entwickler Blackwin Foundation hat außerdem den Foto-Modus des Spiels verbessert:

Einfaches Wechseln zwischen Max' Outfits und Posen

Neue Selfie-Option

Mehr als 10 Filter

Individuelle Bearbeitung der Bilder hinsichtlich der Helligkeit, des Kontrasts und der Sättigung

Die komplette Season von Life is Strange ist ab sofort im App Store erhältlich. Episode 1 kann gratis gespielt werden. Der Season Pass kostet 9,99 EUR.