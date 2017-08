Life is Strange - Emotionales Video über echte Freundschaft veröffentlicht

Am heutigen Tag erscheint die erste Episode des Adventures Life is Strange: Before the Storm. Passend dazu hat Publisher Square Enix ein emotionales Video veröffentlicht, in dem reale Menschen ihre echten Geschichten von Freundschaft und Liebe erzählen.

Die erste von drei Episoden von Life is Strange: Before the Storm trägt den Titel "Awake" und ist ab sofort für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erhältlich.

Passend zum heutigen Release hat Publisher Square Enix ein emotionales Video zu Life is Strange veröffentlicht, in dem reale Menschen ihre echten Geschichten von Freundschaft und Liebe erzählen. "Das dreiminütige Video mit dem Titel „Ein offener Brief“ wurde gedreht, um die Thematik von Freundschaft, Liebe und Rückhalt im Spiel widerzuspiegeln.", so die Beschreibung in der offiziellen Pressemitteilung.

"Die Bande zwischen Chloe und Rachel, die sich in Life is Strange: Before the Storm während der gemeinsam verbrachten Zeit entwickeln, sind etwas ganz Besonderes. Fast jeder kann eine Person benennen, die eine besondere Zeit in seinem Leben definiert hat. In einigen Fällen dauerte diese Beziehung nur einige Monate, in anderen Jahrzehnte. Um die Veröffentlichung von Episode 1 zu feiern, luden wir eine kleine Gruppe an realen Menschen ein, einen offenen Brief an diesen einen, besonderen Menschen in ihrem eigenen Leben zu schreiben …", heißt es weiterhin.

Das entsprechende Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Was ist Life is Strange: Before the Storm?

Life is Strange: Before the Storm spielt in Arcadia Bay, drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Spiels der Reihe. Der Spieler schlüpft in die Rolle der 16-jährigen Rebellin Chloe Price, die unerwartet Freundschaft mit Rachel Amber schließt, einem hübschen und beliebten Mädchen, das für den Erfolg vorherbestimmt ist. Als Rachels Welt durch ein Familiengeheimnis auf den Kopf gestellt wird, brauche die beiden diese neu gefundene Allian, um ihre Dämonen zu besiegen.

Seitenauswahl

Infos zu Life is Strange

Life is Strange - Patch 1.07 bringt deutsche Untertitel und Entwicklerkommentar Mit Patch 1.07 hat das Episoden-Adventure Life is Strange ein neues Update erhalten. Dieses bringt unter anderem deutsche Untertitel mit sich, die in drei verschiedenen Varianten aktiviert ...