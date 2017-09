Life is Strange: Before the Storm - Wie gut ist das Prequel wirklich? - Unser Test

Kann die erste Episode des Life is Strange-Prequels "Before the Storm" mit dem Hauptspiel von Dontnod Entertainment wirklich mithalten? Wir sind zurück nach Arcadia Bay gereist und verraten euch in unserem Test, warum wir noch immer total durch den Wind sind.

Vor wenigen Tagen ist mit Life is Strange: Before the Storm das offizielle Prequel zu dem Episoden-Adventure des französischen Entwicklers Dontnod Entertainment erschienen. Before the Storm wird allerdings nicht von Dontnod, sondern von dem Studio Deck Nine entwickelt und in insgesamt drei Episoden aufgeteilt.

Die erste Episode trägt den Namen "Erwachen" und punktet mit authentischen Charakteren sowie einem hohen Leidensdruck. Auch wir waren nach der ersten Folge ganz schön durch den Wind und verraten euch in unserem Test, ob Before the Storm ein würdiger Nachfolger beziehungsweise ein würdiges Prequel geworden ist. Zwar ist bisher lediglich die erste Episode veröffentlicht worden, wir werden aber nach jeder Folge unser Fazit in Form einer schriftlichen Review abgeben.

"Einen Elternteil zu verlieren, ist eine Erfahrung, von der die meisten von uns bis ins mittlere oder späte Erwachsenenalter verschont bleiben. Trotzdem ist der Verlust eines geliebten Menschen eine unserer tiefgreifendsten Ängste und es gibt mehr als genug Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, für die diese Angst viel zu früh Realität wird. Verständlich also, dass sich Autoren und Produzenten von Filmen und Videospielen diesem sensiblen Thema in der Vergangenheit immer wieder annäherten. Erste Einblicke in die Nachwehen eines dramatischen Verlustes lieferte so beispielsweise Chloe Price aus Life is Strange. Nun ist der rebellische Teenager zurück und übernimmt in Life is Strange: Before the Storm von Deck Nine und Square Enix sogar die Rolle der Protagonistin."

Worum geht es in Life is Strange: Before the Storm?

Life is Strange: Before the Storm spielt in Arcadia Bay, drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Spiels der Reihe. Spieler schlüpfen in die Rolle der rebellischen sechzehnjährigen Chloe Price, die unerwartete Freundschaft mit Rachel Amber, einem schönen, beliebten und zum Erfolg bestimmten Mädchen schließt. Als Rachels Welt durch ein Familiengeheimnis auf den Kopf gestellt wird, schließen die beiden Teenager eine Allianz, um ihre Dämonen zu besiegen.

