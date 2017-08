Life is Strange: Before the Storm - Warum es nur 3 Episoden geben wird

Warum wird Life is Strange: Before the Storm nur drei Episoden umfassen? Square Enix und Entwickler Deck Nine haben diese Frage nun in einem Interview beantwortet.

Im Gegensatz zum Vorgänger wird Life is Strange: Before the Storm lediglich drei anstatt fünf Episoden umfassen. Die verkürzte Länge soll dem Prequel jedoch zu Gute kommen.

Dies erklärten Publisher Square Enix und Entwickler Deck Nine in einem Interview mit GameSpot. Man habe die Länge des Spiels anhand der Story festgelegt und nicht andersherum.

Keine Füll-Inhalte im neuen Life is Strange

Deck Nine arbeitet bei der Entwicklung von Before the Storm unabhängig von Dontnod, die sich für den ersten und in Entwicklung befindenden zweiten Teil verantwortlich zeichnen. Die kreative Oberhand über das Prequel lag demnach ganz bei dem kleinen Studio.

Man habe deshalb keine genaue Vorstellung gehabt, wie lang das Spiel sein sollte. Die Story, die man letztendlich verfasst habe, habe eher zu lediglich drei anstatt fünf Episoden gepasst. Die Entwickler wollten nicht Füll-Inhalte einbauen, um das Spiel künstlich zu strecken.

Übrigens: Es gibt satte 10 Minuten neues Gameplay! Das findet ihr hier:

