Life is Strange: Before the Storm - Warum Chloe laut Entwickler eine Abrissbirne ist

In einem kurzen Clip sprach Entwickler Deck Nine jetzt über Chloe aus Life is Strange: Before the Storm. Warum unsere Entscheidungen durch ihren „Abrissbirnen-Charakter" noch besser überlegt sein sollten.

Lange dauert es nicht mehr, bis wir uns in Life is Strange: Before the Storm mit Fan-Liebling Chloe in das nächste Abenteuer begeben können. Ein guter Zeitpunkt also für Entwickler Deck Nine, den Titel noch einmal in den Mittelpunkt zu rücken. In einem kurzen Twitter-Clip sprach Co-Game Director Chris Floyd deswegen über die Besonderheiten der neuen Protagonistin.

Während wir in Life is Strange noch mit Max unterwegs waren und einige schwierige Entscheidungen treffen mussten, spielt in diesem Prequel Rebellin Chloe die Hauptrolle. Im Gegensatz zum ersten Teil haben wir hier aber keine Möglichkeit, unsere Entscheidungen rückgängig zu machen und so zwischen verschiedenen Konsequenzen abzuwägen, denn Chloe verfügt über keinerlei Zeitreisefähigkeiten.

Dies hätte nicht zu ihrem Charakter gepasst, so der Entwickler. „Chloe ist eine Abrissbirne, die die Dinge vor sich einfach niederreißt und dabei Konsequenzen und Schaden entstehen lässt.“ Da sie die Zeit aber nicht zurückdrehen und so harsche Worte zurücknehmen oder impulsive Handlungen ungeschehen machen kann, nimmt die Bedeutung unserer getroffenen Entscheidungen dementsprechend zu: „Ihr werdet euch [wegen den Entscheidungen] wirklich quälen“, so Floyd.

Die erste Episode von Life is Strange: Before the Storm namens 'Awake' erscheint am 31. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Den entsprechenden Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Meldung ansehen.

When we wrote this game, we looked at it from Chloe's perspective.

