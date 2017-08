Life is Strange: Before the Storm - Trailer zur Deluxe Edition veröffentlicht

Life is Strange-Fans müssen sich nicht mit der Standard-Version von Life is Strange: Before the Storm zufrieden geben, sondern können zu der frisch angekündigten Deluxe Edition greifen, die unter anderem eine spielbare Bonus-Episode beinhaltet, bei der ihr eine junge Version von Max Caulfield spielen könnt. Passend dazu ist nun ein Trailer veröffentlicht worden.

Am 31. August 2017 erscheint mit Life is Strange: Before the Storm das offizielle Prequel, das nicht von Dontnod Entertainment entwickelt wird, sondern bei Deck Nine Games entsteht. Spieler, die sich allerdings mit der Standardversion nicht zufrieden geben wollen, können auch zu der frisch angekündigten Deluxe Edition des Adventures greifen.

Darin ist unter anderem eine spielbare Bonus-Episode namens "Farewell" enthalten, bei der ihr eine junge Version von Max Caulfield steuert. Max ist die Protagonistin von Life is Strange und es soll das definitiv letzte Mal sein, dass ihr Max spielen könnt.

Weiterhin darf sich auf verschiedene exklusive Outfits für Protagonistin Chloe gefreut werden. Damit haben Käufer der Deluxe Edition die Möglichkeit im Spiel je nach Wunsch die Kleidung zu wechseln. Außerdem erhaltet ihr die Möglichkeit durch den sogenannten Mixtape Mode eine eigene Playlist aus dem Original-Soundtrack von Life is Strange: Before the Storm zu erstellen und euch diesen im Spiel anzuhören.

Die Deluxe Edition wird mit 24,99 Euro zu Buche schlagen und ebenfalls am 31. August 2017 erscheinen.

Den entsprechenden Trailer zur Deluxe Edition findet ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Worum geht es in Life is Strange: Before the Storm?

Life is Strange: Beforce the Storm spielt in Arcadia Bay, drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Spiels der Reihe. Spieler schlüpfen in die Rolle der rebellischen sechzehnjährigen Chloe Price, die unerwartete Freundschaft mit Rachel Amber, einem schönen, beliebten und zum Erfolg bestimmten Mädchen schließt. Als Rachels Welt durch ein Familiengeheimnis auf den Kopf gestellt wird, schließen die beiden Teenager eine Allianz, um ihre Dämonen zu besiegen.

Seitenauswahl

Infos zu Life is Strange: Before the Storm

Life is Strange: Before the Storm - Infos zu wiederkehrenden Charakteren, der umstrittenen Bonus-Episode und mehr Deck Nine ging während eines Streams zu Life is Strange: Before the Storm kürzlich nicht nur auf Zuschauerfragen ein, sondern gab noch zusätzliche Informationen zu wiederkehrenden ...